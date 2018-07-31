Не звертаю уваги на бій з Повєткіним, - Джошуа

Британець хоче поєдинок проти чемпіона WBC Уайлдера

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA Super, WBO, IBO і IBF Ентоні Джошуа зізнався, що його головною метою є поєдинок проти чемпіона WBC в цій вазі Деонтея Уайлдера, незважаючи на те, що восени він має захист титулів проти російського боксера Олександра Повєткіна. Про це повідомляє ESPN.

"Мій бій проти Уайлдера - кращий в нашому вазі. Він, а не поєдинок з Повєткіним. Переговори щодо бою з Уайлдером ще тривають. Я буду зол, якщо він не відбудеться. Мені потрібен великий бій. Я не звертаю уваги на Повєткіна. Я переступлю через нього. Мені потрібні сильні суперники. За Уайлдеру - дата і місце бою вже відомі. За останні сім місяців я дізнався, що він хоче і чого - ні в контракті на бій", - цитує видання Джошуа.

Нагадаємо, що бій Джошуа - Повєткін відбудеться 22 вересня на арені "Уемблі".