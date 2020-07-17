На что обращать внимание оформляя онлайн кредит на карту в МФО

Получить займ на карту в Украине не составляет труда. Сейчас в нашей стране работает более 120 МФО и каждая из них предлагает выдать онлайн займ круглосуточно, под низкий процент и без документов. Предложение заманчивое, но стоит ли всем верить? В этой статье мы расскажем, на что обращать внимание при выборе кредитора, пусть даже для микрозаймов.

Документация в открытом доступе

Любая кредитная организация обязана предоставить в свободном доступе следующий пакет документов:

распоряжение Нацкомфинуслуг о выдаче лицензии;

договор и правила кредитования;

свидетельство о регистрации финансового учреждения;

договор и правила факторинга;

порядок обработки персональных данных;

положение о конфиденциальности.

Если весь перечень документов есть на сайте МФО, то можете смело оформлять онлайн кредит на карту, ведь ваши личные данные в безопасности, а компания ведет свою деятельность в рамках законодательства Украины.

Жизнедеятельность компании

Если вы хотите надежного кредитора с возможностью сотрудничать на постоянной основе — выбирайте МФО, которое на финансовом рынке Украины более 3-х лет. Такие компании уже крепко стоят на ногах и предоставляют качественные услуги кредитования. В основном, они выдают кредит без отказа 24/7 cashberry.com.ua требуя минимальный пакет документов и контактные данные: паспорт, ИНН, номер телефона и электронную почту.

Процентная ставка и программа лояльности

Когда вам нужна единоразовая финансовая помощь, то вполне приемлемы кредиты онлайн, которые дают под 0% (условно говоря). Вы тратите время на регистрацию и оставляете свои личные данные в МФО. Но, в том случае, если вам понадобится повторный кредит, скорее всего, вам его предложат под процент выше среднего на рынке. Советуем выбирать МФО с хорошей программой лояльности. Первый кредит онлайн будет не бесплатно, зато с каждым следующим займом ваша процентная ставка будет падать.

Мы провели небольшое расследование силами редакции и нашли МФО, которое соответствует всем пунктам. Cashberry существует на финансовом рынке с 2016 года и придерживается всех законодательных норм. Вся документация, лицензия, договора и правила опубликованы на официальном сайте в разделе “Документы”. И вишенка на торте — программа лояльности! Новые клиенты могут взять кредит онлайн в Cashberry на сумму до 5000 грн под 1,5%, а с каждым последующим кредитом заемщик накапливает бонусы и продвигается по уровням внутри программы. В зависимости от уровня процентная ставка падает (минимально до 1%), а лимит выдачи возрастает до 15 000 грн. В среднем, клиенты этого МФО оформляют кредит онлайн сроком до 14 дней, но компания предоставляет возможность кредитования до 30 дней. Более того, микро финансовая организация максимально открытая и дружественная к своим клиентам. Все отзывы о Cashberry регулярно обновляются и вы можете прочесть их на сайте. Выбирайте надежного финансового партнера среди МФО!