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Обойти санкции. Российские богачи хотят обменять недвижимость в Лондоне на Дубай, - FT

Фото: российские богачи хотят обменять недвижимость в Лондоне на Дубай (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Некоторые российские богачи пытаются обменять свою элитную недвижимость в Лондоне на жилье в Дубае. Таким образом они хотят обойти санкции, внедренные после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как информирует издание, риелторы в Эмиратах уже которую неделю подряд пользуются списком доступных вариантов, в списке которых, в частности, есть лондонский особняк стоимостью 34 млн фунтов стерлингов и апартаменты стоимостью 8 млн фунтов стерлингов.

"Их предлагают россияне, которые готовы обменять свою лондонскую недвижимость на новое место жительства в Дубае, избегая при этом банковских переводов и финансового контроля", - пишет издание, ссылаясь на данные риелторов.

При этом, как отмечается, российские богачи для "привлекательности сделки" предлагают свою недвижимость в Лондоне по "большим знакам".

Однаков то же время в Дубае среди местных бизнесменов есть сомнения и в организации подобных сделок, и в спросе. Издание предполагает, что резиденты ОАЭ вряд ли захотят идти на риск и заключать подобную сделку.

"Я очень сомневаюсь, что это может сработать: в Лондоне придется предоставить слишком много документов. Но это показывает, как далеко они (россияне - ред.) готовы зайти, чтобы уклониться от финансовой системы", - заявил бизнесмен из Дубая, которому список доступных в Лондоне вариантов показывал риелтор.

Ранее сообщалось, что российские олигархи пытались спасти свои самолеты от влияния санкций ЕС и США, и спрятать их на время в Дубае, но в связи с запретом страхования и обслуживания бортов российских контрагентов, самолеты не могут летать, и вынуждены простаивать.

Подробнее о том, как в России ищут пути для обхода санкций и кто ей в этом помогает - писало РБК-Украина.

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