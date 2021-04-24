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Обострение в восточном Иерусалиме: из сектора Газа по Израилю за ночь запустили 18 ракет

Новина українською → Суббота 24 апреля 2021 09:03
Обострение в восточном Иерусалиме: из сектора Газа по Израилю за ночь запустили 18 ракет Фото: Израиль поддался ракетным обстрелам (twitter.com/IDF)
Автор: РБК-Украина

Палестинцы выпустили по крайней мере 18 ракет из сектора Газа в сторону Израиля несколькими залпами. Это стало худшей атакой из сектора за долгие месяцы после нескольких дней столкновений в восточном Иерусалиме и на Западном берегу.

Об этом пишет The Times of Israel.

Сообщается, что информации о травмах или повреждениях в результате атак не поступало.

В пятницу Армия обороны Израиля заявила, что три ракеты были запущены из Газы, при этом система Iron Dome перехватила один из снарядов. Две другие ракеты упали на открытой местности, сообщений о ранениях и повреждениях не поступало.

В ответ на атаку израильская армия с помощью танка обстреляла пост ХАМАС в Газе.

Затем, около 2 часов ночи, в населенных пунктах вблизи Газы снова несколько раз сработали сирены. Было произведено еще семь ракетных запусков. Сообщается, что "Железный купол" перехватил три ракеты. Остальные упали на открытой местности.

Сирены снова активировались около 3, 4 и 5 часов утра, и еще несколько ракет попали в открытую местность.

Как известно, в Иерусалиме вторую ночь подряд происходят столкновения израильской полиции с палестинцами.

Ранее Израиль атаковал объекты группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы

РБК-Украина писало, что две ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля. В результате обстрела два человека получили ранения.

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