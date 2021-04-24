Загострення в Східному Єрусалимі: з сектора Газа по Ізраїлю за ніч запустили 18 ракет

Палестинці випустили принаймні 18 ракет з сектора Газа в бік Ізраїлю кількома залпами. Це стало найгіршою атакою з сектора за довгі місяці після декількох днів зіткнень в східному Єрусалимі і на Західному березі.

Повідомляється, що інформації про травми або пошкодження в результаті атак не надходило.

У п'ятницю Армія оборони Ізраїлю заявила, що три ракети були запущені з гази, при цьому система Iron Dome перехопила один зі снарядів. Дві інші ракети впали на відкритій місцевості, повідомлень про поранення і пошкодження не надходило.

У відповідь на атаку ізраїльська армія за допомогою танка обстріляла пост ХАМАС в Газі.

Потім, близько 2 години ночі, в населених пунктах поблизу гази знову кілька разів спрацювали сирени. Було вироблено ще сім ракетних запусків. Повідомляється, що" Залізний купол " перехопив три ракети. Решта впали на відкритій місцевості.

Сирени знову активувалися близько 3, 4 і 5 годин ранку, і ще кілька ракет потрапили у відкриту місцевість.

Як відомо, в Єрусалимі другу ніч поспіль відбуваються зіткнення ізраїльської поліції з палестинцями.