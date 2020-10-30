Обострение на Донбассе: стали известны имена погибших бойцов

Фото: обострение на Донбассе привело к гибели украинских бойцов (РБК-Украина)

В результате очередного обострения на Донбассе погибли украинские военные Михаил Старостин и Владимир Бондарюк. Они стали жертвами прицельных обстрелов со стороны противника в районе Водяного.

Об этом говорится в сообщении 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в Facebook.

Сообщается, что около полуночи вблизи Водяного погибли морские пехотинцы сержант Владимир Бондарюк и Михаил Старостин.

"Весь личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким защитников Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня из-за эскалации и гибели украинских военных пройдет срочное заседание одной из подгрупп Трехсторонней контактной группы. Заседание начнется в 17:00.

В штабе Операции объединенных сил уже назвали обострение на Донбассе попыткой сорвать перемирие, которое действует с конца июля. Украинская сторона открывала ответный огонь и подавила боевую активность противника.