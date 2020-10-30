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Обострение на Донбассе подвешивает вопрос открытия новых КПВВ, - Арестович

Автор: РБК-Украина

Новое обострение на Донбассе подвешивает вопрос открытия контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) в Золотом Луганской области. Открытие КПВВ должны обсудить на внеочередном заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил советник украинской делегации по информационной политике в ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, боевики под Золотым сбросили гранату с беспилотника.

"Это, безусловно, подвешивает несколько открытие (КПВВ в Золотом, - ред.), но это вопрос работы гуманитарной подгруппы, и он связан с безопасностью. Это также будет дискутироваться на заседании, которое должно пройти сегодня в подгруппе по безопасности", - отметил Арестович.

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Он также отметил, что не готов сказать, что внеочередное заседание пройдет именно сегодня, поскольку это зависит от "доброй воли" российской стороны.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ночных обстрелов на Донбассе погибли двое военных. Противник прицельно обстрелял украинские позиции из гранатометов и стрелкового оружие в районе Водяного.

В связи с этим Украина инициировала срочное заседание подгруппы ТКГ.

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Новости Украины ДонбассЗолотоеКПВВ