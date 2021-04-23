UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Обострение на Донбассе: боевики 17 раз обстреливали позиции ООС

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе за прошедшие сутки, 22 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный погиб.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, противники открывал огонь из минометов 82-го и 120-го калибров вблизи Южного и Зайцево, а у Красногоровки - еще и из станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Шумов враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса и минометов 120-го калибра. Возле Песков, Золотое-4, Водяное и Павлополя боевики обстреливали позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Майорского враг применил противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение несовместимо с жизнью", - сообщили в штабе.

Также вчера украинские военные зафиксировали два пролета вражеских беспилотников "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Они были вовремя подавлены средствами РЭБ.

С начала текущих суток боевики еще трижды обстреляли позиции украинских военных. В частности, вели огонь вблизи Новоселовки и Авдеевки из минометов 120-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь с начала суток среди украинских военных нет.

Ранее стало известно имя погибшего вчера на Донбассе военного.

Также РБК-Украина писало, что мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе сообщила, что боевики разместили реактивные системы залпового огня "Град" с нарушением линии отвода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Донбассобстрелбоевики
Читайте также
Украина исключает переговоры по Донбассу с представителями "ЛДНР", - Арестович
ЕС разочарован отсутствием у России политической воли на переговорах с Украиной
Прогноз погоды