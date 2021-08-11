Обострение на Донбассе: 16 нарушений "тишины", один погибший и двое раненых бойцов ООС

Боевики обстреливали позиции ООС вблизи населенных пунктов Водяное, в направлении Невельского, неподалеку Марьинки, возле Нью-Йорка, Катериновки, возле поселка Пески, Новоалександровки, Луганского, Новолуганського.

Российские наемники обстреливали украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов, из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 120-го калибра, из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Один раненый скончался в госпитале. Два других воина - находятся в медицинском учреждении, их состояние - удовлетворительное.

С начала суток, 11 августа, боевики один раз нарушили режим "тишины".