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Обострение на Донбассе: 16 нарушений "тишины", один погибший и двое раненых бойцов ООС

Автор: Анастасия Рокитна

Боевики на Донбассе за минувшие сутки 16 раз нарушили режим "тишины". В результате трое украинских военных получили ранения, один из них умер.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр операции Объединенных сил.

Боевики обстреливали позиции ООС вблизи населенных пунктов Водяное, в направлении Невельского, неподалеку Марьинки, возле Нью-Йорка, Катериновки, возле поселка Пески, Новоалександровки, Луганского, Новолуганського.

Российские наемники обстреливали украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов, из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 120-го калибра, из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Один раненый скончался в госпитале. Два других воина - находятся в медицинском учреждении, их состояние - удовлетворительное.

С начала суток, 11 августа, боевики один раз нарушили режим "тишины".

Напомним, прокуратура возбудила дело из-за убийства заключенных на оккупированном Донбассе.

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ООСДонбасс