Обоснованные нормы потребления стимулируют клиентов "Харьковгоргаза" к установке счетчиков газа

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С ноября 2018 года ежемесячные объемы потребления газа для клиентов "Харьковгоргаза" без счетчиков рассчитывают уже с учетом изменения норм

В связи с решением Верховного суда Украины, с 1 ноября изменены нормы потребления газа для клиентов "Харьковгоргаза", у которых не установлены газовые счетчики. Это коснется 50% (256 тыс.) потребителей газа Харькова, в то время как остальные 50% (256 тыс.) обеспечены приборным учетом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новые нормы приближены к объективному учету потребления газа, стимулируют установку счетчиков и рациональное использование газа всеми категориями потребителей. По оценкам независимых экспертов и специалистов Ассоциации газового рынка, общая экономия газа в связи с эффектом от изменениями норм составит более 380 млн куб. м газа в год.

"27 ноября 2018 года Верховный суд Украины отменил действие норм потребления газа без счетчиков, которые были утверждены постановлениями Кабинета министров № 203 и 204 от 23 марта 2016 года. Эти постановления признаны противоправными и недействительными с момента их принятия, из-за нарушений регламента при утверждении, а также отсутствия каких-либо обоснований и расчетов. Поэтому в предыдущие периоды и сейчас правомочными являются нормы, действовавшие до 1 февраля 2016 года", - говорится в сообщении.

В связи с этим, с ноября 2018 года ежемесячные объемы потребления газа для клиентов "Харьковгоргаза" без счетчиков рассчитывают уже с учетом изменения норм.

"Что касается пересчета объемов потребления за прежние периоды, когда применялись ставшие нелегитимными заниженные нормы, то эта проблема требует урегулирования со стороны Кабинета министров, с учетом возникшей задолженности за потребленный, но не оплаченный газ. Механизм компенсации такой задолженности должен учитывать необоснованные потери, которые понесли участники рынка газа, в том числе потребители со счетчиками. Научно-статистические исследования потребления газа, а также фактические данные указывают на то, что действовавшие до 1 ноября 2018 года нормы были почти в 3 раза ниже реального потребления", - сообщают в пресс-службе.

Потребление газа в сравнение с нормами (м куб на 1 человека в месяц):

Категория потребления газа Нормы, которые были признаны судом незаконными Действующие с ноября 2018 г. нормы Исследование USAID АнализУкрНИИинжпроекта Плита газовая с ЦГВ 3,3 9,8 5,84 6,9 Плита газова без ЦГВ 5,4 18,3 - 11,3

Также отмечается, что эксперты USAID в рамках проекта "Реформа городского теплоснабжения в Украине" использовали данные по 55 тыс. домохозяйствам. Последний комплексный анализ объемов потребления газа был проведен Научно-исследовательским институтом по газоснабжению, теплоснабжению и благоустройству городов и сел Украины (УкрНИИинжпроект) в 2018 году. Результаты показали, что в зависимости от используемых газовых приборов потребителям необходимо в 2,5-3 раза больше газа, чем предусмотрено нормами.

В пресс-службе подчеркнули, что отмененные нормы не соответсовали реальности, поэтому они не могли обеспечить достоверный учет газа. К тому же эти виртуальные нормы были на руку некоторым потребителям, которые в этой связи уклонялись от установки счетчиков газа.

"Дальнейшее использование необоснованных норм делало невозможным выполнение требований Закона Украины "О коммерческом учете природного газа" в части 100% обеспечения потребителей счетчиками газа. В свою очередь, при отсутствии счетчиков газа и необоснованных нормах потребления газа отсутствовали стимулы для экономии газа" - прокомментировал директор коммерческий ПАО "Харькогоргаз" Антон Яворовский

По данным Ассоциации газового рынка, отмена заниженных норм станет стимулом для установки приборов учета и экономии газа в объеме около 380 млн куб. м газа в год.