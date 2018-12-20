Обґрунтовані норми споживання стимулюють клієнтів "Харківміськгазу" до встановлення лічильників газу

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З листопада 2018 року щомісячні обсяги споживання газу для клієнтів "Харківміськгазу" без лічильників розраховують вже з урахуванням зміни норм

У зв'язку з рішенням Верховного суду України, з 1 листопада змінені норми споживання газу для клієнтів "Харківміськгазу", у яких не встановлені газові лічильники. Це торкнеться 50% (256 тис.) споживачів газу Харкова, в той час як решта 50% (256 тис.) забезпечені приладовим урахуванням. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Нові норми наближені до об'єктивного обліку споживання газу, стимулюють встановлення лічильників і раціональне використання газу всіма категоріями споживачів. За оцінками незалежних експертів та фахівців Асоціації газового ринку, загальна економія газу у зв'язку з ефектом від змінами норм складе понад 380 млн куб. м газу в рік.

"27 листопада 2018 року Верховний суд України скасував дію норм споживання газу без лічильників, які були затверджені постановами Кабінету міністрів № 203 та 204 від 23 березня 2016 року. Ці постанови визнано протиправними та нечинними з моменту їх прийняття, з-за порушень регламенту при затвердженні, а також відсутність будь-яких обґрунтувань і розрахунків. Тому в попередні періоди і зараз правомочними є норми, що діяли до 1 січня 2016 року", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим, з листопада 2018 року щомісячні обсяги споживання газу для клієнтів "Харківміськгазу" без лічильників розраховують вже з урахуванням зміни норм.

"Що стосується перерахунку обсягів споживання за попередні періоди, коли застосовувалися стали нелегітимними занижені норми, то ця проблема потребує врегулювання з боку Кабінету міністрів, з урахуванням заборгованості за спожитий, але не сплачений газ. Механізм компенсації такої заборгованості повинен враховувати необгрунтовані втрати, яких зазнали учасники ринку газу, в тому числі споживачі з лічильниками. Науково-статистичні дослідження споживання газу, а також фактичні дані вказують на те, що діяли до 1 листопада 2018 року норми були майже в 3 рази нижче реального споживання", - повідомляють у прес-службі.

Споживання газу в порівняння з нормами (м куб на 1 людину в місяць):

Категорія споживання газу Норми, які були визнані судом незаконними Чинні з листопада 2018 р. норми Дослідження USAID АнализУкрНІІінжпроекта Плита газова з ЦГВ 3,3 9,8 5,84 6,9 Плита газова без ЦГВ 5,4 18,3 - 11,3

Також наголошується, що експерти USAID в рамках проекту "Реформа міського теплопостачання в Україні" використовували дані 55 тис домогосподарствам. Останній комплексний аналіз обсягів споживання газу було проведено Науково-дослідним інститутом по газопостачанню, теплопостачанню та благоустрою міст і сіл України (Укрндіінжпроект) у 2018 році. Результати показали, що в залежності від використовуваних газових приладів споживачам необхідно в 2,5-3 рази більше газу, ніж передбачено нормами.

У прес-службі підкреслили, що скасовані норми не соответсовали реальності, тому вони не могли забезпечити достовірний облік газу. До того ж ці віртуальні норми були на руку деяким споживачам, які в цьому зв'язку ухилялися від встановлення лічильників газу.

"Подальше використання необґрунтованих норм робило неможливим виконання вимог Закону України "Про комерційний облік природного газу" в частині 100% забезпечення споживачів лічильниками газу. У свою чергу, при відсутності лічильників газу та необґрунтованих норми споживання газу відсутні стимули для економії газу", - прокоментував комерційний директор ПАТ "Харькогоргаз" Антон Яворівський

За даними Асоціації газового ринку, скасування занижених норм стане стимулом для установки приладів обліку та економії газу в обсязі близько 380 млн куб. м газу в рік.