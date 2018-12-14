Обоснованные нормы потребления стимулируют клиентов "Черновцыгаза" к установке счетчиков

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Дальнейшее использование необоснованных норм исключало возможность 100% обеспечения потребителей счетчиками газа

По решению Верховного суда Украины с 1 ноября изменены нормы потребления для бытовых потребителей, у которых не установлены газовые счетчики. Это коснется 2,1% потребителей газа в Черновицкой области, в то время как другие 97,9% обеспечены приборами учета. Новые нормы приближены к объективному потреблению газа, будут стимулировать установку счетчиков и рациональное использование газа всеми категориями потребителей. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Черновцыгаз".

"27 ноября 2018 года Верховный суд Украины отменил действие норм потребления газа без счетчиков, которые были утверждены постановлениями Кабинета министров Украины №203 и 204 от 23 марта 2016 года. Эти постановления признаны противоправными и недействительными с момента их принятия в связи с нарушениями регламента при утверждении, а также ввиду отсутствия каких-либо обоснований и расчетов. Следовательно, в предыдущие периоды и сейчас правомочными являются нормы, которые действовали до 1 февраля 2016 года. Именно поэтому, от ноября 2018 года ежемесячные объемы голубого топлива для потребителей без счетчиков "Черновцыгаз" будут рассчитывать уже по измененным нормам", - говорится в сообщении.

Ситуация с перерасчетом объемов потребления за предыдущие периоды, когда применялись заниженные нормы, которые стали нелегитимными, требует урегулирования со стороны правительства, с учетом задолженности, возникшей за потребленный, но неоплаченный газ. По словам пресс-службы, механизм компенсации такой задолженности должен учитывать необоснованные потери, которые понесли участники рынка газа.

Потребление газа в Черновицкой области в сравнении с нормами (куб. м на 1 человека в месяц):

Категория потребления газа Нормы, которые признаны судом незаконными Действующие с ноября 2018р. нормы Исследование USAID Анализ Укрнииинжпроект газовая Плита с ЦГВ 3,3 9,8 5,8 6,9 газовая Плита без ЦГВ 5,4 18,3 - 11,3

Также пресс-служба отмечает, что эксперты USAID в рамках проекта "Реформа городского теплоснабжения в Украине" использовали данные 55 тыс. домохозяйств. Последний комплексный анализ объемов потребления газа было проведено Научно-исследовательским институтом по газоснабжению, теплоснабжению и благоустройству городов и сел Украины (Укрнииинжпроект) в 2018 году. Результаты показали, что в зависимости от того, какие газовые приборы используют потребители, им необходимо в 2,5-3 раза больше газа, чем это предусмотрено нормами.

"Исследования, в которых использовали статистику потребления газа, а также фактические данные компании, указывают на то, что предыдущие нормы были почти в 3 раза ниже реального потребления. Отмененные нормы не соответствовали реальности, поэтому они не могли обеспечить достоверный учет газа. К тому же, вызвали волну сопротивления во время установки счетчиков газа", - объясняет коммерческий директор ПАО "Черновцыгаз" Михаил Гаврилюк.

В пресс-службе подчеркнули, что дальнейшее использование необоснованных норм делало невозможным выполнения требований Закона Украины "О коммерческом учете природного газа" в части 100% обеспечения потребителей счетчиками газа. В свою очередь, при отсутствии счетчиков газа и необоснованных нормах потребления газа отсутствовали стимулы для экономии газа. По данным Ассоциации газового рынка, отмена заниженных норм станет стимулом для установки приборов учета и экономии газа в объеме около 380 млн куб. м газа в год по Украине в целом.