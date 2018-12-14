Обґрунтовані норми споживання стимулюють клієнтів "Чернівцігазу" до встановлення лічильників

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Подальше використання необґрунтованих норм унеможливлювало 100% забезпечення споживачів лічильниками газу

За рішенням Верховного суду України з 1 листопада змінено норми споживання для побутових споживачів, у яких не встановлені газові лічильники. Це торкнеться 2,1% споживачів газу в Чернівецькій області, в той час як інші 97,9% забезпечені приладами обліку. Нові норми наближені до об'єктивного споживання газу, стимулюватимуть встановлення лічильників і раціональне використання газу всіма категоріями споживачів. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Чернівцігаз".

"27 листопада 2018 року Верховний суд України скасував дію норм споживання газу без лічильників, котрі були затверджені постановами Кабінету міністрів України №203 і 204 від 23 березня 2016 року. Ці постанови визнані протиправними та нечинними від моменту їх прийняття, у зв’язку із порушеннями регламенту при затвердженні, а також через відсутність будь-яких обґрунтувань і розрахунків. Відтак, в попередні періоди й зараз правочинними є норми, котрі діяли до 1 лютого 2016 року. Саме тому, від листопада 2018 року щомісячні обсяги блакитного палива для споживачів без лічильників "Чернівцігаз" розраховуватиме вже за зміненими нормами", - йдеться у повідомленні.

Ситуація із перерахунком обсягів споживання за попередні періоди, коли застосовувалися занижені норми, котрі стали нелегітимними, вимагає врегулювання з боку уряду, із врахуванням заборгованості, що виникла за спожитий, але несплачений газ. За словами прес-служби, механізм компенсації такої заборгованості повинен враховувати необґрунтовані втрати, котрих зазнали учасники ринку газу.

Споживання газу в Чернівецькій області в порівнянні з нормами (куб. м на 1 людину в місяць):

Категорія споживання газу Норми, що визнані судом незаконними Діючі з листопада 2018р. норми Дослідження USAID Аналіз УкрНДІінжпроект Плита газова з ЦГВ 3,3 9,8 5,8 6,9 Плита газова без ЦГВ 5,4 18,3 - 11,3

Також прес-служба зазначає, що експерти USAID в межах проекту "Реформа міського теплопостачання в Україні" використовували дані 55 тис. домогосподарств. Останній комплексний аналіз обсягів споживання газу було проведено Науково-дослідним інститутом по газопостачанню, теплопостачанню та благоустрою міст і сіл України (УкрНДІінжпроект) у 2018 році. Результати показали, що в залежності від того, які газові прилади використовують споживачі, їм необхідно у 2,5-3 рази більше газу, ніж це було передбачено нормами.

"Дослідження, в яких використовували статистику споживання газу, а також фактичні дані компанії, вказують на те, що попередні норми, були майже в 3 рази нижчими від реального споживання. Скасовані норми не відповідали реальності, тому вони не могли забезпечити достовірний облік газу. До того ж, спричинили хвилю спротиву під час встановлення лічильників газу", - пояснює комерційний директор ПАТ "Чернівцігаз" Михайло Гаврилюк.

У прес-службі підкреслили, що подальше використання необґрунтованих норм унеможливлювало виконання вимог Закону України "Про комерційний облік природного газу" в частині 100% забезпечення споживачів лічильниками газу. У свою чергу, при відсутності лічильників газу та необґрунтованих нормах споживання газу були відсутні стимули для економії газу. За даними Асоціації газового ринку, скасовування занижених норм стане стимулом для встановлення приладів обліку та економії газу в обсязі близько 380 млн куб. м газу на рік по Україні загалом.