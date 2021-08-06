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Обошла Apple и Samsung: Xiaomi стала крупнейшим производителем смартфонов в июне

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Китай, Пятница 06 августа 2021 18:52
Обошла Apple и Samsung: Xiaomi стала крупнейшим производителем смартфонов в июне Фото: Xiaomi стала первым брендом смартфонов в мире (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В июне показатели продажи смартфонов от Xiaomi выросли на 26%. Это помогло компании стать брендом №1, обойдя при этом Apple и Samsung.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Counterpoint Research.

Напомним, что согласно показателям второго квартала текущего года, Xiaomi уже занимала вторую позицию среди своих компаний-конкурентов. Начиная с момента основания, корпорация в течение десяти лет успела продать около 800 миллионов смартфонов.

В конце концов, аналитики убеждены в том, что компания потеряет первую позицию лидерства после того, как Samsung возобновит производство смартфонов во Вьетнаме, которое приостановилось из-за пандемии коронавируса.

"В то же время из-за новой волны пандемии COVID-19 во Вьетнаме в июне производство Samsung было остановлено, в результате чего устройства бренда столкнулись с дефицитом по каналам", - отметил аналитик Варун Мишра.

Обошла Apple и Samsung: Xiaomi стала крупнейшим производителем смартфонов в июнеФото: Xiaomi стала первым брендом смартфонов в мире (Counterpoint Research)

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