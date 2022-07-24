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Оборудование Huawei могло воровать данные о ядерном арсенале США, в ФБР завели дело, - CNN

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Вашингтон, Воскресенье 24 июля 2022 05:48
Оборудование Huawei могло воровать данные о ядерном арсенале США, в ФБР завели дело, - CNN Фото: ФБР расследует случаи перехвата данных оборудованием Huawei (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ФБР еще со времен президентства Барака Обамы расследует возможности оборудования китайской компании Huawei перехватывать и воровать данные американских военных, а также нарушать коммуникации Минобороны, в том числе по ядерному арсеналу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Расследование специалистов бюро было настолько засекреченным, что некоторые представители Белого дома узнали о нем только несколько лет спустя. Подозрения американских спецслужб вызвало оборудование Huawei, установленное на сотовых вышках вблизи объектов американских военных.

Пока неизвестно, перехватывала ли компания какие-либо секретные данные. В Huawei отрицают возможность их оборудования к шпионажу. Однако источники в ФБР утверждают, что оборудованию Huawei под силу перехватывать как коммерческий сотовый трафик, так и засекреченные радиоволны.

Напомним, ранее Федеральное бюро расследований США получило доступ к большинству маршрутизаторов и брандмауэров российских военных хакеров. Ранее эту инфраструктуру российские шпионы использовали для получения доступа к персональным данным.

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