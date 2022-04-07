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ФБР уничтожило компьютерную инфраструктуру российских хакеров

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Вашингтон, Четверг 07 апреля 2022 01:44
ФБР уничтожило компьютерную инфраструктуру российских хакеров Логотип ФБР (Фото: media.npr.org)
Автор: Константин Широкун

Федеральное бюро расследований США получило доступ к большинству маршрутизаторов и брандмауэров российских военных хакеров. Ранее эту инфраструктуру российские шпионы использовали для получения доступа к персональным данным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Операция по взятию под свой контроль российской цифровой инфраструктуры являлась упреждающим шагом, направленным на то, чтобы российские хакеры не смогли мобилизовать взломанные устройства в "ботнете" — сети взломанных компьютеров, которые могут бомбардировать другие серверы мошенническим трафиком.

"Ботнет" контролировался с помощью вредоносного ПО под названием Cyclops Blink, которое агентства киберзащиты США и Великобритании публично приписали одной из хакерских групп российской военной разведки, которую неоднократно обвиняли в проведении кибератак.

Директор ФБР Крис Рэй сообщил журналистам, что сотрудники бюро с одобрения суда тайно проникли в тысячи маршрутизаторов и брандмауэров, чтобы удалить вредоносное ПО и перенастроить устройства.

"Мы удалили вредоносное ПО с устройств, используемых тысячами компаний для сетевой безопасности по всему миру. Мы закрыли дверь, через которую русские проникли в них", — сказал Рэй.

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