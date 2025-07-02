Оборудка на майже 2 мільйони: ДБР затримало військового за торгівлю зброєю з Донеччини

У Донецькій області викрили військового на незаконному продажі озброєння зі складу своєї частини. Загальна вартість зброї, яку він намагався реалізувати, перевищує 1,7 мільйона гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Деталі справи

За даними слідства, у квітні 2025 року військовий встановив контакт із потенційним покупцем через соціальні мережі. У ході "домовленості" він обміняв 26 викрадених гранат і 9 гранатометів на дрон, який згодом продав цивільній особі з Харківщини за 40 тисяч гривень.

У ДБР вказали, що після цього фігурант намагався реалізувати ще одну партію зброї - 9 гранат і 3 гранатомети за 65 тисяч гривень. У момент передачі озброєння його затримали оперативники.

Правоохоронці задокументували факти збуту загалом 35 гранат і 12 гранатометів. За попередніми оцінками, вартість цієї зброї на чорному ринку становить понад 1,7 мільйона гривень.

"Працівники ДБР знайшли і вилучили всю зброю, у тому числі вже продану, а також вилучили дрон. Після всіх необхідних юридичних процедур зброя буде повернута Збройним Силам України, - йдеться у повідомленні Бюро.

Що загрожує

Військовослужбовцю оголосили підозру за кількома статтями:

привласненні бойових припасів та вибухових речовин із використанням службового становища в умовах воєнного стану,

носінні, придбанні та збуті бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Наразі йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Суд обрав військовому запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Фото: ДБР повідомило про підозру військовому (dbr.gov.ua)