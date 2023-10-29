Оборонні пакети і не тільки. Зеленський анонсував важливі кроки перед зимою

Український президент Володимир Зеленський анонсував підготовку до важливих кроків, що будуть здійснені вже на початку листопада. Головна мета - підготовка до зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"Вже готуємося до важливих кроків, які заплановані на перші тижні листопада. Взагалі цей листопад та грудень мають стати вагомими для України", - сказав президент.

За даними Зеленського, головна увага буде приділена новим оборонним пакетам та розвитку відносин із Європейським союзом.

"Готуємо й міжнародні заходи, заплановані в Україні. Активність нашої роботи з партнерами буде незмінною", - додав глава держави.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. При цьому нещодавно росіяни вперше за півроку атакувати енергосистему України. Були невеликі відключення у столиці, Київській, Житомирській та Рівненській областях.

Раніше в "Укренерго" розповіли, чи готова енергосистема України до повторення сценарію минулої зими.

Більше про енергетику та підготовку до зими - читайте в інтерв'ю голови "Укренерго" Володимира Кудрицького для РБК-Україна.

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