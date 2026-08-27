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Оборонна промисловість України використовує не весь потенціал: чому бракує фінансування

10:11 27.08.2026 Чт
2 хв
Створені під час війни виробництва ризикують втратити компетенції через недостатнє завантаження
aimg Сергій Новіков
Оборонна промисловість України використовує не весь потенціал: чому бракує фінансування СБА "Новатор" виробництва "Української бронетехніки" (фото: NAUDI)
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Український оборонно-промисловий комплекс створив виробничі потужності, які значно перевищують обсяг доступного фінансування, через що частина потенціалу галузі залишається незавантаженою.

Про це йдеться у спецпроєкті РБК-Україна "Власна зброя - щит незалежності. Як Україна перезібрала оборонну індустрію".

Розрив між виробничим потенціалом та фінансуванням

Наприкінці 2025 року виробничі спроможності українського ОПК оцінювалися у 35 млрд доларів на рік, тоді як доступне фінансування покривало не більше третини цього потенціалу.

До кінця 2026 року можливості галузі можуть зрости до 60 млрд доларів на рік, із яких понад 35 мільярдів припадатиме на виробництво далекобійної зброї.

Для реалізації такого потенціалу необхідні кошти, зокрема на:

  • закупівлю комплектуючих;
  • оплату виробництва;
  • розширення підприємств;
  • виконання довгострокових контрактів.

Особливо значний дисбаланс спостерігається у виробництві безпілотників. Українські підприємства можуть виробляти до 8 млн дронів на рік, але не мають державних замовлень на весь цей обсяг.

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Водночас 76% озброєння, яке держава централізовано закуповувала наприкінці 2025 року, вже припадало на українських виробників.

Таким чином, за даними спецпроєкту, проблема полягає не у відсутності виробничих можливостей української оборонної промисловості, а у розриві між її потенціалом та фінансовими можливостями держави.

Чим загрожує недостатнє завантаження ОПК

Голова Національної Асоціації Оборонної Промисловості України (NAUDI) Сергій Пашинський наголошує, що недовантаження виробництв створює ризик втрати створених під час війни компетенцій.

"Потужності підприємств завантажені на невеликий відсоток від можливого, і якщо їх не завантажувати, вони деградують", - зазначає він.

За оцінкою NAUDI, додаткове фінансування та стабільне державне замовлення дозволили б українським виробникам повніше використовувати вже створені потужності.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, як в Україні змінюється система закупівель дронів для ЗСУ та як працює спеціальний маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

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