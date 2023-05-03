Оборонна промисловість ЄС зіткнулася з дефіцитом кадрів, - EurActiv

Європейська комісія представила свою пропозицію щодо Закону про підтримку виробництва боєприпасів, покликаному спонукати оборонну промисловість Європи інвестувати в нарощування виробничих потужностей, будь то компоненти ланцюжка поставок, машини або персонал.

У плані поставлено мету для оборонної промисловості провести один мільйон снарядів за 12 місяців.

EurActiv пише, що одна з перешкод, яку виконавчий орган ЄС пропонує усунути, щоб збільшити провадження - це відмова від нормативних вимог, яка спростить правила, що обмежують роботу в нічний час, наприклад, у країнах-членах ЄС, які нині не дозволяють це робити. Оборонні компанії, у тому числі найбільші, щосили намагаються набрати персонал для роботи на своїх заводах.

"Нам важко наймати персонал. Інженери та ручна праця є необхідними людськими ресурсами. Якщо заводи не зможуть знайти людей для збирання обладнання чи експлуатації машин, вони не зможуть наростити виробництво", - заявили представники оборонної промисловості на умовах анонімності.

Отримання довгострокових замовлень та інвестицій також допомогло б із наймом співробітників. За словами представників оборонної промисловості, без довгострокового бачення та замовлень компанії також не можуть пропонувати співробітникам довгострокові контракти.