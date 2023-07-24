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Оборонець збірної України змінив "Шахтар" на європейський чемпіонат

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Загреб, Понеділок 24 липня 2023 17:29
Оборонець збірної України змінив "Шахтар" на європейський чемпіонат Фото: Богдан Михайліченко виступатиме на Балканах (facebook.com/dinamo)
Автор: Антон Федорців

Чинний чемпіон України Богдан Михайліченко, який захищав кольори донецького "Шахтаря" на правах оренди, поповнив лави загребського "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

26-річний фланговий виконавець перебрався до учасника Ліги чемпіонів. Бельгійський "Андерлехт" остаточно відпустив українця.

За Михайличенка "Динамо Загреб" заплатив орієнтовно 800 тисяч євро. Хорватський гранд скористався тим, що "Шахтар" не захотів активувати опцію викупу оборонця. "Гірники" могли викупити його контракт за 2,5 млн у євровалюті.

У минулому сезоні Михайліченко провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 5 результативних передач. Оборонець був першим вибором Ігора Йовічевіча на лівому фланзі. Саме хорватський фахівець переконав Михайліченка в правильності вибору нової команди.

Українець – вихованець київського "Динамо". На дорослому рівні він також виступав у складі луганської "Зорі" та "Андерлехта". За збірну України відіграв 7 поєдинків.

До слова, раніше зібрали п'ятірку найгучніших літніх трансферів УПЛ у спеціальній підбірці.

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