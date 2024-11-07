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Оборонець "Шарлотта" підстрахував партнера геймвінером після промаху: момент дня в НБА

Шарлотт, Четвер 07 листопада 2024 12:30
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Оборонець "Шарлотта" підстрахував партнера геймвінером після промаху: момент дня в НБА Фото: Брендон Міллер став вирішальним фактором перемоги "Горнетс" (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився атакувальний оборонець "Шарлотт Горнетс" Брендон Міллер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Молодий американець вирішив долю домашнього протистояння з "Детройтом". В останній атаці "Горнетс" форвард господарів Вільямс не влучив із-за "дуги", але одноклубник підхопив м'яч і набрав 2 пункти від щита під супровід сирени.

"Шарлотт" Міллера відсвяткував мінімальну перемогу (108:107). Обидві команди залишилися в топ-10 Східної конференції НБА. Зокрема, "Горнетс" піднялися на 8-ме місце в турнірній таблиці.

Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Шарлотта" Майлз Бріджес. Він набрав 27 очок, зробив 7 підбирань і віддав 2 передачі. Натомість Міллер додав ще 19 пунктів.

Хто такий Брендон Міллер

Уродженець Нешвілла, на студентському рівні захищав кольори "Алабами Крімсон Тайд". На драфті НБА-2023 обраний "Шарлоттом" під другим номером.

На рівні асоціації дебютував восени торік. Персональний рекорд результативності встановив у лютому, набравши 35 очок проти "Індіани". Середні цифри в прем'єрному сезоні – 17.3 очок, 4.3 підбирання, 2.4 передачі та 0.9 перехоплень за понад 32 хвилини в грі. У новому сезоні цифри Міллера поки нижчі.

Виріс у спортивній сім'ї – батько грав в американський футбол, а старший брат займався баскетболом. Рольовою моделлю в грі назвав зірку "Індіани" Пола Джорджа.

До слова, українець Лень доклався до перемоги "Сакраменто" над "Торонто".

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