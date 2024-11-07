Защитник "Шарлотта" подстраховал партнера гейм-виннером после промаха: момент дня в НБА

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался атакующий защитник "Шарлотт Хорнетс" Брэндон Миллер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Молодой американец решил судьбу домашнего противостояния с "Детройтом". В последней атаке "Хорнетс" форвард хозяев Уильямс не попал из-за "дуги", но одноклубник подхватил мяч и набрал 2 пункта от щита под сопровождение сирены.

"Шарлотт" Миллера отметил минимальную победу (108:107). Обе команды остались в топ-10 Восточной конференции НБА. В частности, "Хорнетс" поднялись на 8-е место в турнирной таблице.

Самым результативным в поединке стал форвард "Шарлотта" Майлз Бриджес. Он набрал 27 очков, сделал 7 подборов и отдал 2 передачи. Миллер добавил еще 19 пунктов.

Кто такой Брендон Миллер

Уроженец Нэшвилла, на студенческом уровне защищал цвета "Алабамы Кримсон Тайд". На драфте НБА-2023 выбран "Шарлоттом" под вторым номером.

На уровне ассоциации дебютировал осенью прошлого года. Персональный рекорд результативности установил в феврале, набрав 35 очков против "Индианы". Средние цифры в премьерном сезоне – 17.3 очков, 4.3 подбора, 2.4 передачи и 0.9 перехватов за более чем 32 минуты в игре. В новом сезоне цифры Миллера пока ниже.

Вырос в спортивной семье – отец играл в американский футбол, а старший брат занимался баскетболом. Ролевой моделью в игре назвал звезду "Индианы" Пола Джорджа.