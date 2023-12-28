UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Оборонець "Піттсбурга" з півдюжиною асистів став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Кріс Летанг (у центрі) став суперасистентом "Пінгвінз" (twitter.com/PenguinsPR)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив альтернативного капітана "Піттсбург Пінгвінз" Кріса Летанга першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

36-річний оборонець доклався до повного розгрому "Айлендерс" у Нью-Йорку (7:0). Ветеран оформив 6 результативних передач на партнерів по команді.

Після безгольового першого періоду справжнє побиття "острів'ян" розпочалося в другому. Щоправда, Летанг спершу отримав 2 хвилини штрафу за удар суперника ключкою. Та далі досвідчений оборонець взяв участь у п'яти гольових атаках "Пінгвінз" із шайбами Генцела (двічі), Малкіна (двічі) та Зогорни.

Відкрив же рахунок Ракель, а в третій 20-хвилинці Пуустінен із передачі героя дня встановив підсумковий результат. Летанг став першим із 1986 року оборонцем, який зумів віддати 6 асистів за матч. Окрім того, відтепер він – перший хокеїст захисного плану з п'ятьма очками за період.

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Кароліни" Себастьян Ахо та центральний нападник "Чикаго" Коннор Бедард. Перший закинув шайбу та оформив 3 асисти проти "Нешвілла" (5:2). Натомість другий відзначився переможним дублем у протистоянні з "Вінніпегом" (2:1 ОТ).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, раніше підготували підбірку нових спортивних серіалів на свята.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛхоккей