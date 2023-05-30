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Оборонець "Маямі" майстерно декласував оборону "Бостона": момент дня в НБА

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Бостон, Вівторок 30 травня 2023 11:06
Оборонець "Маямі" майстерно декласував оборону "Бостона": момент дня в НБА Фото: Данкан Робінсон набрав 10 очок проти "Селтікс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив атакувальний оборонець "Маямі Гіт" Данкан Робінсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець запам'ятався епізодом у другій чверті протистояння з "Бостоном". Він опинився на вістрі атаки "Гіт", коли того розрізною передачею вивів на кошик Лаурі. Оборонець на класі набрав 2 очки від щита.

Стараннями Робінсона та інших "Маямі" здобув упевнену виїзну перемогу (103:84). Флоридці виграли фінальну серію Сходу та розіграють чемпіонський титул із "Денвер Наггетс". Перший матч – у ніч проти п'ятниці.

Сам Робінсон провів на паркеті 20 хвилин. За цей час він встиг набрати 10 очок, зробив 1 підбирання і оформив 1 асист. Найрезультативнішим у матчі став ветеран "Гіт" Джиммі Батлер (28 пунктів).

Хто такий Данкан Робінсон

Уродженець штату Мен, на студентському рівні виступав за "Мічиган Вулверінс". На драфті НБА-2018 не був обраний жодною з команд.

Потрапив до "Маямі" після виступів у Літній лізі НБА. Проводить п'ятий сезон поспіль у лавах "Гіт", а розпочинав у фарм-клубі флоридців – "Су-Фолс Скайфорс". У дебютний сезон дійшов із "Маямі" до фіналу асоціації (поразка від "Лейкерс" – 2:4).

У 2021 році Робінсон разом із другом Девісом Рідом запустив подкаст The Long Shot Pod. У відео на YouTube він у розмовному жанрі розбирає будні професіонала.

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