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Защитник "Майами" мастерски деклассировал оборону "Бостона": момент дня в НБА

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Бостон, Вторник 30 мая 2023 11:06
Защитник "Майами" мастерски деклассировал оборону "Бостона": момент дня в НБА Фото: Данкан Робинсон набрал 10 очков против "Селтикс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил атакующий защитник "Майами Хит" Данкан Робинсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец запомнился эпизодом во второй четверти противостояния с "Бостоном". Он оказался на острие атаки "Хит", когда того разрезной передачей вывел на корзину Лаури. Защитник на классе набрал 2 очка от щита.

Стараниями Робинсона и других "Майами" одержал уверенную выездную победу (103:84). Флоридцы выиграли финальную серию Востока и разыграют чемпионский титул с "Денвер Наггетс". Первый матч – в ночь на пятницу.

Сам Робинсон провел на паркете 20 минут. За это время он успел набрать 10 очков, сделал 1 подбор и оформил 1 ассист. Самым результативным в матче стал ветеран "Хит" Джимми Батлер (28 пунктов).

Кто такой Данкан Робинсон

Уроженец штата Мэн, на студенческом уровне выступал за "Мичиган Вулверинс". На драфте НБА-2018 не был выбран ни одной из команд.

Попал в "Майами" после выступлений в Летней лиге НБА. Проводит пятый сезон подряд в рядах "Хит", а начинал в фарм-клубе флоридцев – "Су-Фолс Скайфорс". В дебютный сезон дошел с "Майами" до финала ассоциации (поражение от "Лейкерс" – 2:4).

В 2021 году Робинсон вместе с другом Дэвисом Ридом запустил подкаст The Long Shot Pod. В видео на YouTube он в разговорном жанре разбирает будни профессионала.

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