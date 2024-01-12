Оборонець "Фінікса" після перехоплення пошматував захист "Лейкерс": момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Нігерієць підкорив моментом у другій чверті протистояння з "Лейкерс". Він перехопив м'яч біля лінії штрафних кидків, під кутом підлетів до щита та однією рукою поклав згори з-під оборонця.

"Санз" здобули комфортну виїзну перемогу над "Лос-Анджелесом" (127:109). Обидві команди залишаються в зоні плей-офф Західної конференції НБА. "Фінікс" іде на 8-й сходинці, а "Лейкерс" – на 10-й позиції.

Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Санз" Бредлі Біл. Він набрав 37 очок, зробив 6 підбирань і 4 передачі. Натомість Окогі додав у скарбничку "Фінікса" 5 пунктів.

Хто такий Джош Окогі

Уродженець Лагоса, навчався в Технологічному інституті Джорджії. Першокурсником потрапив до збірної сезону Конференції атлантичного узбережжя в Національній асоціації студентського спорту (NCAA).

Виставив свою кандидатуру на драфт НБА-2018. У першому раунді "Міннесота Тімбервулвз" обрала нігерійця під 20-м номером. Став гравцем основи після переходу Батлера до "Філадельфії". Влітку 2022-го підписав контракт із "Санз".

У складі "Фінікса" проводить другий сезон. Середні цифри Окогі загалом не вражають – 5.8 очок, 2.9 підбирання, 1.4 передача, 1 перехоплення за 19,8 хвилин на майданчику.