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Защитник "Финикса" после перехвата разорвал редуты "Лейкерс": момент дня в НБА

Лос-Анджелес, Пятница 12 января 2024 11:22
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Защитник "Финикса" после перехвата разорвал редуты "Лейкерс": момент дня в НБА Фото: Игровой момент с участием Леброна Джеймса и Джоша Окоги (latimes.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил атакующий защитник "Финикс Санз" Джош Окоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Нигериец покорил моментом во второй четверти противостояния с "Лейкерс". Он перехватил мяч у линии штрафных бросков, под углом подлетел к щиту и одной рукой уложил сверху из-под защитника.

"Санз" одержали комфортную выездную победу над "Лос-Анджелесом" (127:109). Обе команды остаются в зоне плей-офф Западной конференции НБА. "Финикс" идет на 8-й строчке, а "Лейкерс" – на 10-й позиции.

Самым результативным в поединке стал защитник "Санз" Брэдли Бил. Он набрал 37 очков, сделал 6 подборов и 4 передачи. В свою очередь Окоги добавил в копилку "Финикса" 5 пунктов.

Кто такой Джош Окоги

Уроженец Лагоса, обучался в Технологическом институте Джорджии. Первокурсником попал в сборную сезона Конференции атлантического побережья в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Выставил свою кандидатуру на драфт НБА-2018. В первом раунде "Миннесота Тимбервулвз" выбрала нигерийца под 20-м номером. Стал игроком основы после перехода Батлера в "Филадельфию". Летом 2022-го подписал контракт с "Санз".

В составе "Финикса" проводит второй сезон. Средние цифры Окоги не впечатляют – 5.8 очков, 2.9 подбора, 1.4 передача, 1 перехват за 19,8 минут на площадке.

К слову, украинец Михайлюк удачным персональным выступлением не спас "Бостон" от поражения.

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