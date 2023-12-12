Оборонець "Далласа" з трьома пунктами став головною зіркою вечора НХЛ: відео

24-річний фін доклався до перемоги на домашньому льоду над "Детройтом" (6:3). Він оформив дубль і віддав одну результативну передачу на партнера по команді.

"Ред Вінгз" відкрили рахунок у дебюті зусиллями Спронга. Однак, "Старз" доволі швидко відігралися – Хейсканен у більшості майже від синьої лінії поклав під поперечину. А під завісу стартового періоду Лінделл вивів "Даллас" вперед.

У другій 20-хвилинці на ще дві шайби господарів (Робертсон, Дюшен) "Детройт" знову зумів відповісти лише одним голом (Берггрен). Після ж шайби форварда гостей Велено в третьому періоді до справи взявся Хейсканен. Спершу фінський оборонець допоміг відзначитися Павелскі, а потім сам відправив "диск" у порожні ворота на останній хвилині.

До топ-трійки зірок також потрапили вінгер "Баффало" Кайл Окпосо та центрфорвард "Торонто" Джон Таварес. Капітан "Сейбрз" закинув шайби та віддав 2 асисти проти "Арізони" (5:2). Натомість лідер "Мейпл Ліфс" перетнув рубіж 1000 очок у кар'єрі в програному "Нью-Йорк Айлендерс" поєдинку (3:4 ОТ).

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