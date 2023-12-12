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Оборонець "Далласа" з трьома пунктами став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Міро Хейсканен закинув дві шайби "Детройту" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив оборонця "Даллас Старз" Міро Хейсканена першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

24-річний фін доклався до перемоги на домашньому льоду над "Детройтом" (6:3). Він оформив дубль і віддав одну результативну передачу на партнера по команді.

"Ред Вінгз" відкрили рахунок у дебюті зусиллями Спронга. Однак, "Старз" доволі швидко відігралися – Хейсканен у більшості майже від синьої лінії поклав під поперечину. А під завісу стартового періоду Лінделл вивів "Даллас" вперед.

У другій 20-хвилинці на ще дві шайби господарів (Робертсон, Дюшен) "Детройт" знову зумів відповісти лише одним голом (Берггрен). Після ж шайби форварда гостей Велено в третьому періоді до справи взявся Хейсканен. Спершу фінський оборонець допоміг відзначитися Павелскі, а потім сам відправив "диск" у порожні ворота на останній хвилині.

До топ-трійки зірок також потрапили вінгер "Баффало" Кайл Окпосо та центрфорвард "Торонто" Джон Таварес. Капітан "Сейбрз" закинув шайби та віддав 2 асисти проти "Арізони" (5:2). Натомість лідер "Мейпл Ліфс" перетнув рубіж 1000 очок у кар'єрі в програному "Нью-Йорк Айлендерс" поєдинку (3:4 ОТ).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Айлендерс" – "Торонто" – 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
  • "Баффало" – "Арізона" – 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
  • "Даллас" – "Детройт" – 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
  • "Колорадо" – "Калгарі" – 6:5 (1:1, 2:4, 3:0)

До слова, напередодні голкіпер "Міннесоти" Густавссон став першим героєм дня з шатаутом проти "Сіетла".

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