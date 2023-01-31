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Оборонець "Далласа" оформив розкішний данк однією правою: момент дня в НБА

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Даллас, Вівторок 31 січня 2023 09:53
Оборонець "Далласа" оформив розкішний данк однією правою: момент дня в НБА Фото: Джошуа Грін в ефектному польоті під щитом (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі хіт-параду найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився атакувальний оборонець "Даллас Маверікс" Джошуа Грін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

22-річний австралієць запам'ятався епізодом у фінальній чверті. Він отримав передачу партнера перед лінією штрафних кидків і увірвався під щит "Детройта". Там Грін не помітив спротиву Айві та холоднокровно вгатив м'яч згори.

"Даллас" зумів здобути домашню перемогу над "Пістонз" (111:105). Як наслідок, "Маверікс" зуміли закріпитися на 7-й сходинці Західної конференції НБА. Натомість "Детройт" – безнадійний аутсайдер на Сході.

Сам Грін провів у грі провів 29,5 хвилин. За майже півгодини він встиг набрати 8 очок, зробив 2 підбирання і віддав 3 передачі. Найрезультативнішим у матчі став лідер "Далласа" Лука Дончіч (53 пункти).

Хто такий Джошуа Грін

Уродженець Сіднея, на студентському рівні виступав у складі "Арізони Вайлдкетс". Обраний "Маверікс" під 18-м номером на драфті НБА-2020.

За "Даллас" проводить третій сезон. Також захищав кольори клубів Ліги розвитку асоціації – "Солт-Лейк-Сіті Старз" і "Техас Леджендс". Середні цифри в нинішній кампанії – 7.7 очок, 2.4 підбирання, 1.4 передача, 0.9 перехоплень.

У складі збірної Австралії здобув "бронзу" Олімпіади в Токіо. Молодший брат – Джей Грін – грає за Університет Північної Арізони в Національній асоціації студентського спорту.

До слова, напередодні центровий "Клівленда" Аллен оформив найкращий момент дня зі зворотним слемданком.

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