Оборонець "Баффало" з феєрією голів і асистів очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Шведський оборонець став одним із творців непростої перемоги над "Міннесотою" в овертаймі (6:5). У першому періоді скандинав узяв участь у гольовій атаці, що завершилася шайбою співвітчизника Олофссона. Засяяв Далін у другій 20-хвилинці.

Спершу він асистував Томпсону, а потім відзначився сам – змістився від лівого борту до центральної зони та влучно кинув під стійку. Під завісу ж третього періоду 22-річний швед перевів гру в овертайм, пробивши в ближній кут із правої зони вкидання. А в додатковий час Далін разом із Кребсом підготував вирішальну шайбу Олофссона.

Завдяки перемозі "Сейбрз" зберігають шанси на вихід у плей-офф сезону. "Баффало" (42 очки) намагається чинити тиск на "Тампу-Бей", яка іде третьою в Атлантичному дивізіоні (49 пунктів). Наступний суперника Даліна та компанії – "Філадельфія" (10 січня).

Доповнили топ-трійку зірок центрфорвард "Нью-Джерсі" Джек Х'юз і вінгер "Коламбуса" Кіріл Марченко. Перший закинув 2 шайби та оформив асист проти "Нью-Йорк Рейнджерс" (4:3 ОТ). Натомість другий хет-триком допоміг переграти "Кароліну" в серії булітів (4:3).