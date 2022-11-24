Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия в районе Сватово - Кременная, и держат оборону на фронтах на Донбассе, где не стихают ожесточенные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны ( ISW ).

Продвижение ВСУ к Сватово и Кременной

Украинские военные продолжали 23 ноября контрнаступательные действия в направлениях Сватово и Кременной. По данным Минобороны РФ, российские артиллерийские части якобы сорвали украинскую атаку в 14 км к северо-западу от Сватово в направлении н.п. Новоселовское, а также отразили атаку ВСУ в 6 км к северо-западу от Кременной в районе Червонопоповки. Российский "военкор" утверждал, что украинские силы пытались штурмовать Червонопоповку, чтобы перерезать участок трассы Р-66, соединяющей Кременную со Сватово.

Как заявлял российский источник, ВСУ концентрируют силы в Харьковской области в рамках подготовки к возможному крупному наступлению на Сватово, при этом в ISW отмечают, что "не оценивают заявления о будущих украинских операциях".

23 ноября российские войска провели ограниченные контратаки, направленные на сдерживание действий украинских сил в Харьковской и Луганской областях.

По сообщению Генштаба ВСУ, украинские силы нейтрализовали российскую разведывательно-диверсионную группу в 47 км к северо-востоку от Харькова в районе Старицы Харьковской области.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ провели штурм в 15 км к северо-западу от Сватово в направлении Стельмаховки. Как проинформировали в Генштабе ВСУ, украинские силы также отразили атаку российских войск в 12 км к югу от Кременной в районе Белогоровки. Оккупанты продолжали обычную стрельбу с закрытых позиций вдоль линии соприкосновения на востоке Украины.

Украинские силы продолжали наносить удары по скоплениям российских войск и материально-техническому обеспечению в Луганской области. В Генштабе ВСУ подтвердили, что в предыдущие дни украинские силы нанесли удар по нескольким скоплениям российской живой силы и техники, а также уничтожили склад российских боеприпасов в Луганской области. В результате ударов было ликвидировано около 50 российских военнослужащих и до 50 ранено.

Ситуация на Донбассе

Российские оккупанты продолжали вести наступательные действия в направлении Бахмута 23 ноября. Украинские войска отражали атаки захватчиков в районе Бахмута, в 14 км к югу от Бахмута в районе Курдюмовки и в 30 км к северо-востоку от Бахмута в районе Спорное и Берестово.

По словам российского "военкора", наемники из подразделения группы Вагнера продолжают попытки прорвать оборонительные позиции украинских войск на окраинах Бахмута и что российские войска вели штурмы в пределах 26 км к северо-востоку от Бахмута на Яковлевке и Белогоровке Донецкой области. Он также утверждал, что к юго-востоку от Соледара (12 км к северо-востоку от Бахмута) идут ожесточенные бои. Российские источники продолжали рассказывать, якобы украинские войска несут большие потери в районе Бахмута, но не предоставляют никакой конкретной информации об этом.

Источники в социальных сетях опубликовали кадры с геолокацией, на которых российские войска ведут огонь зажигательными боеприпасами по украинским позициям в районе Спорного. Протокол III к Женевской конвенции запрещает применение авиационных зажигательных боеприпасов против военных целей в местах скопления гражданских лиц, обратили внимание аналитики.

Захватчики 23 ноября также продолжали вести наступательные операции в районе Авдеевка-Донецк. ВСУ отразили атаки российских войск в 28 км к юго-западу от Авдеевки в районе Красногоровки, Первомайского, Невельского, Северного и Марьинки, а также в пределах 15 км к северо-западу от Авдеевки возле Новобахмутовки.

Также сообщается, что российские войска вели штурмы к юго-западу от Авдеевки в районе Новомихайловки и Опытного, а также в 6 км к северо-востоку от Авдеевки в районе Каменки. Один из российских "военкоров" разместил геолоцированные кадры, на которых видно, что войска РФ продвигаются к Невельскому минимально, и заявил, что новые позиции позволят российской артиллерии вести огонь по дорогам, ведущим к Красногоровке.

Российские источники утверждали, что их силы продолжают наступление в Марьинке, а источники в социальных сетях размещали кадры с геолокацией, показывающие, что российские силы продвигаются минимально.

Один российский источник утверждал, что контроль над Марьинкой имеет ключевое значение для российских усилий по захвату Угледарского выступа. Эти наступательные действия оккупантов в Марьинке находятся менее чем в 1 км от территориальных границ 2014 года в Донецкой области и являются плодом более чем 8-летних военных усилий России.

Также 23 ноября российские войска продолжали вести оборонительные действия на западе Донецкой и востоке Запорожской областей. Как сообщили в Генштабе ВСУ, на этих направлениях войска РФ занимают оборону. В Минобороны РФ заявляли, что российские войска отразили украинскую атаку вблизи Павловки (52 км к юго-западу от Донецка). При этом российский "военкор" заявил, что украинские артиллерийские части сдерживали дальнейшие наступательные операции российских войск в районе Павловки.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 23 ноября, видны украинские силы в Павловке, несмотря на неоднократные заявления РФ о том, что российские силы полностью захватили поселок.

"Южная ось"

Российские войска 23 ноября продолжили оборонительные действия на левобережье Херсонской области. В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска на херсонском направлении ведут позиционную оборону, совершенствуют укрепления и перебрасывают дополнительную технику на оборонительные рубежи вдоль трассы М14 (Каховка - Мелитополь).

На спутниковых снимках, сделанных в период со 2 по 15 ноября, видно строительство российских укреплений к северу от Раденска, в 25 км к юго-востоку от Херсона вдоль трассы E97, которая проходит между городом Херсон и Армянском в оккупированном Крыму. На спутниковых снимках также видно продолжающееся строительство оборонительных позиций, включая строительные материалы, пехотные траншеи и траншеи линии поддержки в районе Заозерного на трассе Р47 Каховка - Геническ.

Сообщается, что 23 ноября российские войска обстреляли Херсон зажигательными боеприпасами и продолжали обстрел населенных пунктов на правом берегу Днепра.

Российские войска нанесли "плановые" артиллерийские удары вдоль линии соприкосновения на западном берегу Херсонской области, а также в Днепропетровской и Запорожской областях.

ВСУ 23 ноября продолжили нанесение ударов по районам сосредоточения российских войск в Запорожской области. По данным Генштаба ВСУ, в результате украинского удара уничтожен российский зенитно-ракетный комплекс С-300 под Ореховом, блокпост под Веселым и сосредоточение личного состава в Мелитополе.

Российские "военкоры" продолжали предупреждать о возможности скорого наступления украинских войск на линии фронта в Запорожской области.