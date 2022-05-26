UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оборона юга готовилась еще с прошлого лета. Было заседание СНБО, - Данилов

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские власти начали готовиться к обороне южных областей от российской агрессии еще прошлым летом. В частности, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "24 канал".

По словам Данилова, на заседании СНБО прошлым летом обсуждали именно вопросы защиты Чонгара, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областей. В декабре, как отметил секретарь СНБО, привлеченные к этому вопросу инстанции отчитывались о выполнении поставленных перед ними задач.

"Что произошло в дальнейшем - я думаю это будет предметом выяснения. Когда это произойдет... Есть такое мнение, что это должно произойти после войны. Как будет - жизнь покажет", - пояснил он.

Напомним, в апреле этого года распространялась информация о том, что быстрое продвижение России на юге стало следствием якобы разминирование территорий возле Чонгара, но в Генштабе назвали это фейком.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей ДаниловСНБОХерсонская областьЧонгар