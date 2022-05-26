Оборона юга готовилась еще с прошлого лета. Было заседание СНБО, - Данилов

Украинские власти начали готовиться к обороне южных областей от российской агрессии еще прошлым летом. В частности, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "24 канал".
По словам Данилова, на заседании СНБО прошлым летом обсуждали именно вопросы защиты Чонгара, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областей. В декабре, как отметил секретарь СНБО, привлеченные к этому вопросу инстанции отчитывались о выполнении поставленных перед ними задач.
"Что произошло в дальнейшем - я думаю это будет предметом выяснения. Когда это произойдет... Есть такое мнение, что это должно произойти после войны. Как будет - жизнь покажет", - пояснил он.
Напомним, в апреле этого года распространялась информация о том, что быстрое продвижение России на юге стало следствием якобы разминирование территорий возле Чонгара, но в Генштабе назвали это фейком.
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