Оборона Києва. Сирський розповів, як вдалося захистити столицю

За його словами, українські сили готувалися до наступу на Київ, оскільки столиця була ціллю номер один для противника.

"Тут зосереджено і керівництво держави, і уряд, і основні важелі управління, фінансові ресурси, промисловість. Тому ми почали швидкими темпами організовувати оборону. Я запропонував, щоб її очолило командування Сухопутних військ, щоб мене призначили керівником цієї оборони", - зазначив він.

План оборони оперативно довели до влади міста, районів та Київської області, керівництва силових структур, вишів та всіх столичних установ. Київ розділили на сектори оборони, надалі такий підхід застосовувався і в області.

Критичний момент

Сирський каже, що був момент, коли була реальна загроза захоплення столиці. І все залежало від ситуації у Мощуні - селі неподалік від Києва.

"Саме по собі воно такого значення не має, але в Мощуні сходяться дороги, які можуть привести в різні частини столиці. Я пам'ятаю, коли я просидів на командно-спостережному пункті батальйону фактично добу. Ми бачили, як була вишикувана техніка на лівому березі Ірпіня, там було понад 200 одиниць техніки, в основному БМД, десантники, морська піхота. Частина з них переправилася", - зазначив він.

На той час Київ оборонявся зведеними підрозділами, гарнізон був не настільки великий, різні формування були по-різному оснащені - мали різні радіостанції. Внаслідок цього виникла проблема з організацією взаємодії.

"Усі наші більш сучасні БПЛА він (ворог, - ред.) знищив, вони по всьому потрапляли, і ми фактично були без очей. Наша артилерія вела вогонь і по противнику, що переправився, і по техніці, що знаходилася там. Були п'ять переправ кинуті і дві вдалося знищити. І вони пішли у бік Гостомелю. Тоді я зрозумів, що нам вдалося врятувати і столицю, і ми відстояли Мощун", - додав Сирський.

Битва за Київ

Російські війська вдарили по Києву вранці 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення. Місто відповіло підготовкою до оборони - частина населення виїхала, а багато чоловіків записалися в територіальну оборону та отримали зброю. Після масованого нальоту росіяни висадили десант на аеродромі у Гостомелі. Бої велися на підступах до Києва, в окремі райони намагалися проникнути диверсійні групи.

Протягом кількох днів росіяни стягували війська на північ та північний захід від столиці. Але на початку березня наступ ув'язнув через логістичні проблеми. У цей час захисники посилено готувалися до оборони, встановивши блокпости обмежувальні блоки та протитанкові їжаки. До кінця місяця противник заявив про блокування Києва, але насправді спроба оточити місто провалилася.

Російські війська зазнавали тяжких втрат і 29 березня командування на тлі переговорів з Україною оголосило про нібито "жест доброї волі" зі скороченням військової активності на Київському та Чернігівському напрямах. Відступ розпочався 1 квітня і протягом кількох днів значні території цих областей було деокуповано.