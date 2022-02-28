Оборона Киева продолжается, возводят укрепления, - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 28 февраля.

"Киев продолжает удерживать оборону. Наши военные, правоохранители и терборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов, группы которых находятся в городе. Строят в столице укрепления, ставят ограничительные блоки у стратегических предприятий и учреждений", - рассказал Кличко.

Мэр столицы отметил, что комендантский час в ночное время продолжает действовать.

"Ночью снова были столкновения и перестрелки. Наши бойцы, в том числе терробороны, обезвредили и взяли в плен несколько диверсионных групп. Напомню, именно для безопасности киевлян мы ввели комендантский час. В это время не выходите на улицы. Выйти можно только, если по сигналу воздушной тревоги вы идете в укрытие", - напомнил Кличко.