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Оборона Киева продолжается, возводят укрепления, - Кличко

Автор: Артем Горовенко

Военные, правоохранители и тероборона продолжают держать оборону столицы, в городе возводят укрепления.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 28 февраля.

"Киев продолжает удерживать оборону. Наши военные, правоохранители и терборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов, группы которых находятся в городе. Строят в столице укрепления, ставят ограничительные блоки у стратегических предприятий и учреждений", - рассказал Кличко.

Мэр столицы отметил, что комендантский час в ночное время продолжает действовать.

"Ночью снова были столкновения и перестрелки. Наши бойцы, в том числе терробороны, обезвредили и взяли в плен несколько диверсионных групп. Напомню, именно для безопасности киевлян мы ввели комендантский час. В это время не выходите на улицы. Выйти можно только, если по сигналу воздушной тревоги вы идете в укрытие", - напомнил Кличко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что киевлян просят не покидать свои дома даже в комендантский час. Это поможет обезопасить себя, поскольку в городе идет активная операция по выявлению и ликвидации диверсантов.

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