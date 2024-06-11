На Оболонському острові висадили в 5 разів більше дерев, ніж видалили аварійних, - "Плесо"

Згідно висновків інституту археології НАНУ, на Оболонському острові відсутній культурний шар, оскільки цей острів штучного походження і намивався лише 40 років тому. А всі роботи із зеленими насадженнями здійснювалися згідно з актами обстеження та висновком оцінки впливу на довкілля.

Про це заявив генеральний директор КП "Плесо" Вячеслав Савицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"Рівно рік тому, в червні минулого року, також була інформація від активістів, екологів, що нібито на острові Оболонський знайдено археологічні артефакти і нібито всі роботи мають бути зупинені. Щоб з’ясувати історичну та культурну цінність цієї ділянки, "Плесо" уклало договір з інститутом археології Національної академії наук про виконання археологічних досліджень. І отримало висновок, що ніякого культурного шару там немає", - повідомив Вячеслав Савицький.

За його словами, згідно досліджень, острів був створений у 1970-1980-х роках, коли розвивався Оболонський масив, шляхом намиву, підняття його рівня. Він штучного походження, тож ніяких цінних шарів чи об’єктів там немає. Саме через недавнє і штучне походження острова ніяких цінних дерев на острові бути не могло.

"У нас є офіційні висновки інституту археології НАНУ, ми їх робили для спростування чуток про наявність там артефактів. І я кажу: які вікові дерева, коли намив цього острову здійснювався в 70-80-х роках?", - сказав гендиректор "Плесо".

Він запевнив, що всі роботи із зеленими насадженнями на Оболонському острові здійснювались на основі експертних висновків та акту обстеження.

"Коли починались роботи, на основі актів обстеження зелених насаджень були видалені сухостій та аварійні дерева. Це все задокументовано. Також до початку планових робіт ми пройшли процедуру отримання висновку ОВД – «Оцінка впливу на довкілля». В якій передбачена та діяльність, яка була здійснена відповідно до нашого договору з підрядною організацією. Тому запевняю, що всі відповідні документи були отримані і всі вимоги щодо дотримання санітарних норм виконані на 100%", - підкреслив Савицький.

Водночас під час реконструкції парку там висадили в 5 разів більше дерев, ніж було видалено, зазначив гендиректор "Плесо".

"Аварійна рубка сухостою та аварійних дерев була у співвідношенні 1:4 або 1:5 до тих, які зараз там є. Тобто на один видалений сухостій ми бачимо 5 нових дерев на острові. Причому якщо по акту обстеження прибиралась одна аварійна тополя, то зараз ми бачимо там клени, берези, ялинки та інші хвойні дерева", - наголосив Савицький.