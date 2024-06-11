На Оболонском острове высадили в 5 раз больше деревьев, чем удалили аварийных - "Плесо"

Согласно выводам института археологии НАНУ, на Оболонском острове отсутствует культурный пласт, поскольку этот остров искусственного происхождения и намывался только 40 лет назад. Все работы с зелеными насаждениями осуществлялись согласно актам обследования и выводу оценки влияния на окружающую среду.

Об этом заявил генеральный директор КП "Плесо" Вячеслав Савицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Ровно год назад, в июне прошлого года, также была информация от активистов, экологов, что якобы на острове Оболонский найдены археологические артефакты и якобы все работы должны быть остановлены. Чтобы выяснить историческую и культурную ценность этого участка, "Плесо" заключило договор с институтом археологии Национальной академии наук о выполнении археологических исследований.

По его словам, согласно исследованиям, остров был создан в 1970-1980-х годах, когда развивался Оболонский массив, путем намыва, поднятие его уровня. Он искусственного происхождения, так что никаких ценных слоев или объектов там нет. Именно из-за недавнего и искусственного происхождения острова никаких ценных деревьев на острове быть не могло.

"У нас есть официальные выводы института археологии НАНУ, мы их делали для опровержения слухов о наличии там артефактов. И я говорю: какие вековые деревья когда намыв этого острова осуществлялся в 70-80-х годах?", - сказал гендиректор "Плесо" .

Он заверил, что все работы с зелеными насаждениями на Оболонском острове производились на основе экспертных выводов и акта обследования.

"Когда начинались работы, на основе актов обследования зеленых насаждений были удалены сухости и аварийные деревья. Это все задокументировано. Также до начала плановых работ мы прошли процедуру получения заключения ОВД – «Оценка воздействия на окружающую среду». в соответствии с нашим договором с подрядной организацией. Поэтому уверяю, что все соответствующие документы были получены и все требования по соблюдению санитарных норм выполнены на 100%", - подчеркнул Савицкий.

В то же время, во время реконструкции парка там высадили в 5 раз больше деревьев, чем было удалено, отметил гендиректор "Плесо".

"Аварийная рубка сухостоя и аварийных деревьев была в соотношении 1:4 или 1:5 к тем, которые сейчас там есть. То есть на один удаленный сухостой мы видим 5 новых деревьев на острове. Причем если по акту обследования убирался один аварийный тополь, то сейчас мы видим там клены, березы, елки и другие хвойные деревья", - подчеркнул Савицкий.