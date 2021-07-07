В Оболонском районе Киева в ночь на 8 июля не советуют употреблять воду: список улиц

В Оболонском районе столицы в ночь с 7 на 8 июля будут промывать водосети. В связи с чем, жителей просят не использовать воду указанное время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
"Киевводоканал будет проводить плановую профилактическую промывку сетей в Оболонском районе. Профилактическая промывка будет проводиться в ночь с 7 на 8 июля, с 23:00 до 04:00",- говорится в сообщении.
В частности, во время выполнение работ "Киевводоканал" не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд.
Кроме этого, после завершения промывки, воду перед применением жителям рекомендуют спустить.