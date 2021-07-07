В Оболонском районе Киева в ночь на 8 июля не советуют употреблять воду: список улиц

В Оболонском районе столицы в ночь с 7 на 8 июля будут промывать водосети. В связи с чем, жителей просят не использовать воду указанное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

"Киевводоканал будет проводить плановую профилактическую промывку сетей в Оболонском районе. Профилактическая промывка будет проводиться в ночь с 7 на 8 июля, с 23:00 до 04:00",- говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в зону работ попадут:

ул. Зои Гайдай;

ул. Тимошенко;

ул. Героев Днепра;

ул. Озерная;

ул. Северная;

ул. Богатырская;

ул. Приречная;

пр. Оболонский (от ст. м. "Минская" до ст. м. Героев Днепра)

пр. Героев Сталинграда (от № 26 до № 64 и с № 33/35 по № 65).

В частности, во время выполнение работ "Киевводоканал" не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд.

Кроме этого, после завершения промывки, воду перед применением жителям рекомендуют спустить.