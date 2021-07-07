В Оболонском районе Киева в ночь на 8 июля не советуют употреблять воду: список улиц
Фото: в Оболонском районе Киева в ночь на 8 июля не советуют употреблять воду (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Оболонском районе столицы в ночь с 7 на 8 июля будут промывать водосети. В связи с чем, жителей просят не использовать воду указанное время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
"Киевводоканал будет проводить плановую профилактическую промывку сетей в Оболонском районе. Профилактическая промывка будет проводиться в ночь с 7 на 8 июля, с 23:00 до 04:00",- говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в зону работ попадут:
- ул. Зои Гайдай;
- ул. Тимошенко;
- ул. Героев Днепра;
- ул. Озерная;
- ул. Северная;
- ул. Богатырская;
- ул. Приречная;
- пр. Оболонский (от ст. м. "Минская" до ст. м. Героев Днепра)
- пр. Героев Сталинграда (от № 26 до № 64 и с № 33/35 по № 65).
В частности, во время выполнение работ "Киевводоканал" не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд.
Кроме этого, после завершения промывки, воду перед применением жителям рекомендуют спустить.