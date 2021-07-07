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В Оболонском районе Киева в ночь на 8 июля не советуют употреблять воду: список улиц

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Киев, Среда 07 июля 2021 15:50
В Оболонском районе Киева в ночь на 8 июля не советуют употреблять воду: список улиц Фото: в Оболонском районе Киева в ночь на 8 июля не советуют употреблять воду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Оболонском районе столицы в ночь с 7 на 8 июля будут промывать водосети. В связи с чем, жителей просят не использовать воду указанное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

"Киевводоканал будет проводить плановую профилактическую промывку сетей в Оболонском районе. Профилактическая промывка будет проводиться в ночь с 7 на 8 июля, с 23:00 до 04:00",- говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в зону работ попадут:

  • ул. Зои Гайдай;
  • ул. Тимошенко;
  • ул. Героев Днепра;
  • ул. Озерная;
  • ул. Северная;
  • ул. Богатырская;
  • ул. Приречная;
  • пр. Оболонский (от ст. м. "Минская" до ст. м. Героев Днепра)
  • пр. Героев Сталинграда (от № 26 до № 64 и с № 33/35 по № 65).

В частности, во время выполнение работ "Киевводоканал" не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд.

Кроме этого, после завершения промывки, воду перед применением жителям рекомендуют спустить.

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