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В Оболонському районі Києва в ніч на 8 липня не радять вживати воду: список вулиць

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Київ, Середа 07 липня 2021 15:50
В Оболонському районі Києва в ніч на 8 липня не радять вживати воду: список вулиць Фото: в Оболонському районі Києва в ніч на 8 липня не радять вживати воду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Оболонському районі столиці в ніч з 7 на 8 липня промиватимуть водомережі. У зв’язку з чим, мешканців просять не використовувати воду у вказаний час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

"Київводоканал проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі. Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 7 на 8 липня, з 23:00 до 04:00",- йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, у зону робіт потраплять:

  • вул. Зої Гайдай;

  • вул. Тимошенка;

  • вул. Героїв Дніпра;

  • вул. Озерна;

  • вул. Північна;

  • вул. Богатирська;

  • вул. Прирічна;

  • пр. Оболонський (від ст. м. "Мінська" до ст. м. Героїв Дніпра);

  • пр. Героїв Сталінграду (від № 26 до № 64 та від № 33/35 до № 65 ).

Зокрема, упродовж виконання робіт "Київводоканал" не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб.

Крім цього, після завершення промивання, воду перед застосуванням мешканцям рекомендують спустити.

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