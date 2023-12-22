В "Оболоні" відреагували на чутки про групову повістку для футболістів команди

Сьогодні мережею поширювалась інформація про те, що у ФК "Оболонь" Київ надійшла групова повістка на 25 людей від ТЦК. Однак це не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Футбольний клуб "Оболонь" Київ .

"Повідомляємо про те, що на цей час жодному з гравців команди не надходили повістки. Адже всі військовозобовʼязані працівники клубу дотримуються Законів України про "Про оборону України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обовʼязок і військову службу", - повідомили в клубі.

За даними пресслужби, ФК Оболонь Київ дотримується вимог законодавства та згідно з постановою КМУ №1487 про порядок організації та введення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів наразі відбувається звірка військово облікових даних військовозобовʼязаних працівників, призовників та резервістів.

"ФК "Оболонь" Київ згідно з постановою КМУ від 27 січня 2023 року №76 отримав статус критично важливого підприємства для функціонування економіки. Відповідно футболісти клубу, які є військовозобовʼязаними отримали бронювання на період мобілізації", - пояснили в клубі.

Нагадаємо, сьогодні в мережі з'явилась інформація, що Футболісти та працівники київського клубу "Оболонь", який виступає в Українській Прем'єр-лізі, отримали повістки до ТЦК та СП.

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