На Оболони в Киеве в результате прорыва трубопровода сорвало часть асфальта

Вследствие прорыва улицу было перекрыто

На улице Северной в Оболонском районе Киева в результате прорыва трубопровода сорвало часть асфальта. Об этом передает "112 Украина".

"На улице Северной Оболонского района произошел прорыв трубопровода, в результате чего было сорвано часть асфальта. По состоянию на данный момент коммунальщики ликвидировали прорыв и начали ремонтировать дорожное покрытие", - пишет издание.

Также отмечается, что в результате прорыва улицу перекрыли, установили ограждения и ограничительные знаки.

"Водители вынуждены объезжать улицу, большинство из них едет по тротуару", - отмечает издание.

Напомним, ранее в Соломенском районе Киева прорвало трубу. В результате было подтоплено несколько иномарок, а некоторые и вовсе разрушены, у машин разбиты стекла.