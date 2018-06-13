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На Оболони в Киеве в результате прорыва трубопровода сорвало часть асфальта

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 09:29
Иллюстративное фото (©Виталий Носач, РБК-Украина)
Иллюстративное фото (©Виталий Носач, РБК-Украина)

Вследствие прорыва улицу было перекрыто

На улице Северной в Оболонском районе Киева в результате прорыва трубопровода сорвало часть асфальта. Об этом передает "112 Украина".

"На улице Северной Оболонского района произошел прорыв трубопровода, в результате чего было сорвано часть асфальта. По состоянию на данный момент коммунальщики ликвидировали прорыв и начали ремонтировать дорожное покрытие", - пишет издание.

Также отмечается, что в результате прорыва улицу перекрыли, установили ограждения и ограничительные знаки.

"Водители вынуждены объезжать улицу, большинство из них едет по тротуару", - отмечает издание.

Напомним, ранее в Соломенском районе Киева прорвало трубу. В результате было подтоплено несколько иномарок, а некоторые и вовсе разрушены, у машин разбиты стекла.

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Теги публикации: трубопровод, Киев, асфальт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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