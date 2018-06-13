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На Оболоні в Києві внаслідок прориву трубопроводу зірвало частину асфальту

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 09:29
Ілюстративне фото (©Виталий Носач, РБК-Украина)
Ілюстративне фото (©Виталий Носач, РБК-Украина)

Унаслідок прориву вулицю було перекрито

На вулиці Північній в Оболонському районі Києва в результаті прориву трубопроводу зірвало частину асфальту. Про це передає "112 Україна".

"На вулиці Північній Оболонського району стався прорив трубопроводу, внаслідок чого було зірвано частину асфальту. Станом на цей момент комунальники ліквідували прорив та почали ремонтувати дорожнє покриття", - пише видання.

Також зазначається, що внаслідок прориву вулицю перекрили, встановили огородження та обмежувальні знаки.

"Водії вимушені об’їжджати вулицю, більшість з них їде тротуаром", - зазначає видання.

Нагадаємо, раніше у Солом'янському районі Києва прорвало трубу.  У результаті було підтоплено кілька іномарок, а деякі і зовсім зруйновані, у машин розбиті стекла.

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Теги публікації: трубопровод, Київ, асфальт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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