Обновленные комплексы "Нептун" и "Ольха" могут быть приняты на вооружение других стран

Ряд стран проявляет заинтересованность в приобретении новых украинских ракетных комплексов "Нептун" и "Ольха", которые были разработаны ДККБ "Луч". Об этом заявил директор ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" Владислав Бельбас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

"Впервые мы показали макеты комплексов "Нептун" и "Ольха" на выставке в ОАЭ IDEX-2019 в феврале этого года. Эффект от дебюта есть: ряд стран уже сегодня имеют твердые намерения по этим проектами", - отметил глава "Спецтехноекспорта".

По словам Бельбаса, для увеличения заинтересованности иностранных партнеров в новейших украинских комплексах в Украине даже продемонстрировали военным атташе практические испытательные запуски "Нептуна" и "Ольхи" на полигоне. Одной из причин такого необычного шага стала уверенность руководства КБ "Луч" в своих проектах и осознание того, что потенциальные внешние заказы новых украинских комплексов значительно удешевят их дальнейшее серийное производство.

"В этой ситуации мы идем в тандеме с генеральным конструктором, который поддерживает или не поддерживает предложения с нашей стороны, зная сложность того или иного этапа испытаний. В то же время руководство ГосККБ "Луч" прекрасно понимает, что внешние заказы существенно упростят и удешевят серийное изготовление этих комплексов. Ведь закупки таких вооружений для нашей армии очень ограничены из-за финансовых возможностей ВСУ", - пояснил Бельбас.

Одним из потенциальных партнеров проекта "Ольха" стала корпорация Tawazun Group из Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас ведутся переговоры с представителями этой компании по поводу совместного производства РСЗО.

По плану Минобороны, государственные испытания модернизированной версии с увеличенной дальностью "Ольха-М" и наземного варианта противокорабельного ЖК-360МЦ "Нептун" планируется провести в конце этого года.