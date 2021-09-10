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Обновленную по программе президента Хортицу откроют 14 октября

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Запорожье, Пятница 10 сентября 2021 10:32
Обновленную по программе президента Хортицу откроют 14 октября Фото: обновленную по программе президента Хортицу откроют 14 октября (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

До 14 октября, когда в Украине отмечают Покрову, День Украинского казачества, а также День защитников и защитниц Украины, на легендарном острове Хортица будут завершены работы по обновлению знаковых объектов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на проектный офис возрождения острова Хортица.

Реконструкция на Хортице стартовала в этом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Среди главных обновленных объектов, которые откроют для посетителей, - общественное пространство "Казачий круг", спасенный Музей истории запорожского казачества, самый высокий флагшток, безбарьерная инфраструктура.

"Сейчас работы еще продолжаются, каждая локация дорабатывается. В любом случае стоит отметить темпы и качество выполнения работ. Мы начали в июне, а уже в октябре весь объем работ, который запланирован на 2021 год, будет выполнен", - рассказал представитель проектного офиса возрождения острова Хортица Валерий Шевченко.

Общественное пространство "Казачий круг" уже готов принимать гостей - в конце лета здесь состоялся масштабный музыкальный фестиваль ZOUND 2021, который посетили более 15 тыс. человек. В ближайшее время на "Коле" установят еще скамейки, подсветку скульптур, обустроят парковку рядом.

От "Казачьего круга" в Музей, а дальше и к историко-культурному комплексу "Запорожская Сечь" будет сделана удобная пешеходная дорожка.

Обновленную по программе президента Хортицу откроют 14 октября

В рамках президентской программы "Большая стройка" удалось спасти крышу Музея истории запорожского казачества, которая протекала годами. Там также обустроили современную смотровую площадку. В самом Музее завершается обустройство и декорирование фасадов, отдельно делают достройку у главного входа, где будут размещены кассы, гардероб, санузлы. Музейная площадь будет полностью готова к 14 октября: там выполнят благоустройство территории.

Холм с флагштоком и смотровой площадкой уже принимал первых посетителей в День флага и День независимости. Тогда его открыли временно, а сейчас идут финальные работы. На Холме сделают инклюзивные трехуровневые поручни для детей, людей с инвалидностью на колясках и для людей почтенного возраста. Фишкой Холма станут арт-объекты в виде больших колец, символизирующих круг жизни и круг единения.

Обновленную по программе президента Хортицу откроют 14 октября

Подарком на октябрьские праздники для всех посетителей острова станет официальная презентация и запуск уникального лазерного шоу. Это совместный проект Группы Метинвест и Министерства культуры и информационной политики. Группа Метинвест является партнером национального проекта возрождения острова Хортица.

Как сообщалось ранее, запорожская Хортица по инициативе первой леди Елены Зеленской станет полностью инклюзивной. Все объекты и локации создаются с учетом потребностей лиц преклонного возраста, людей с инвалидностью, родителей с маленькими детьми.

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