Оновлену за програмою президента Хортицю відкриють 14 жовтня

До 14 жовтня, коли в Україні відзначають Покрову, День Українського козацтва, а також День захисників та захисниць України, на легендарному острові Хортиця будуть завершені роботи із оновлення знакових об'єктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на проєктний офіс відродження острова Хортиця.

Реконструкція на Хортиці стартувала цього року у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Серед головних оновлених об'єктів, які відкриють для відвідувачів, - громадський простір "Козацьке коло", врятований Музей історії запорозького козацтва, найвищий флагшток, безбар'єрна інфраструктура.

"Наразі роботи ще тривають, кожна локація доробляється. В будь-якому випадку варто зазначити темпи та якість виконання робіт. Ми почали в червні, а вже в жовтні увесь обсяг робіт, що заплановано на 2021 рік, буде виконано", - розповів представник проєктного офісу відродження острова Хортиця Валерій Шевченко.

Громадський простір "Козацьке коло" вже готовий приймати гостей – наприкінці літа тут відбувся масштабний музичний фестиваль ZOUND 2021, який відвідали понад 15 тис. людей. Найближчим часом на "Колі" встановлять ще лавочки, підсвітку скульптур, облаштують парковку поруч.

Від "Козацького кола" до Музею, а далі і до історико-культурного комплексу "Запорозька Січ" буде зроблена зручна пішохідна доріжка.

У рамках президентської програми "Велике будівництво" вдалося врятувати дах Музею історії запорозького козацтва, який протікав роками. Там також облаштували сучасний оглядовий майданчик. У самому Музеї завершується облаштування та декорування фасадів, окремо зводять добудову біля головного входу, де буде розміщені каси, гардероб, санвузли. Музейна площа буде повністю готова до 14 жовтня: там виконають благоустрій території.

Пагорб з флагштоком та оглядовим майданчиком вже приймав перших відвідувачів на День прапора та День незалежності. Тоді його відкрили тимчасово, а наразі тривають фінальні роботи. На Пагорбі зроблять інклюзивні трирівневі поручні для дітей, людей з інвалідністю на візках та для людей поважного віку. Фішкою Пагорбу стануть арт-об’єкти у вигляді великих кілець, що символізують коло життя та коло єднання.

Подарунком на жовтневі свята для всіх відвідувачів острова стане офіційна презентація та запуск унікального лазерного шоу. Це спільний проєкт Групи Метінвест та Міністерства культури та інформаційної політики. Група Метінвест є партнером національного проєкту відродження острова Хортиця.