Обновленную Хортицу признали лучшим безбарьерным туристическим объектом страны

Инфраструктура острова была осовременена в этом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

По словам представителей заповедника, создание безбарьерного пространства было одним из приоритетов с самого начала стартовавших в этом году преобразований на острове.

Например, для этого создали абсолютно инклюзивный подъем на смотровую площадку "Холм Единства" под наименьшим углом, чтобы человек не уставал при подъеме. Оснащены места для передышки, навигация продублирована шрифтом Брайля, а дорожки обозначены тифлоплиткой.

С инициативой сделать остров комфортным для всех выступила первая леди Елена Зеленская в ходе официального визита в августе. Она предложила, чтобы преобразования на Хортице проходили с учетом пожеланий и замечаний посетителей.

"Эта большая сила и неисчерпаемая энергия должны быть доступны всем без исключения. Остров станет первым в Украине безбарьерным туристическим объектом, где философия безбарьерности будет раскрыта в разных смыслах - от инклюзивного ландшафтного подъема до современной организации музейного пространства. Философия безбарьерности Хортицы в том, чтобы остров делился своей силой со всеми - постоянно, легко и повсюду", - сказала первая леди Украины.

Премия Ukraine Tourism Awards 2021 была организована Киевской Туристической Ассоциацией и общественным союзом Visit Ukraine при поддержке Государственного агентства развития туризма Украины и партнеров. Так, в этом году в 14 номинациях будут отмечены лучшие игроки рынка, которые показали высокую эффективность работы в условиях коронакризиса, пытались повышать уровень обслуживания, а также уделяли особое внимание инклюзивному туризму.