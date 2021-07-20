В обновленном уставе "Голоса" гарантировано участие региональных лидеров в управлении партией, - Рудык

На съезде "Голоса", который состоится 29 июля, представители политсилы прежде всего будут пересматривать устав партии, который будет гарантировать участие региональных лидеров в управлении партией.

"Партия - это не только фракция "Голос". Это большое количество людей по всей стране. Те, кто работает на партию, те кто вкладывает много сил и ресурсов для того, чтобы либеральные идеи имели будущее. Эти люди, которые хотят спросить, почему все так происходит. Я хочу задать вопрос доверия к председателю партии. Это правильно. Это хороший способ держать руку на пульсе", - прокомментировала лидер партии.

Также Кира Рудык отметила, что на съезде будет пересматриваться устав партии.

"Мы будем просматривать наш устав. Мы полгода работали, чтобы дать больше возможностей и влияния на работу партии регионам. Я считаю, что он стал ближе к уставу европейских либеральных партий. Мы будем пересматривать срок полномочий председателя партии, определенный еще основателем партии Святославом Вакарчуком. Он не менялся, когда Вакарчук оставил свой пост. Я за должность не держусь, тем больше 7 лет. Поэтому изменения будут. В уставе срок пребывания на посту лидера "Голоса" будет уменьшен до 5 лет, как раз на парламентский срок", - сообщила Рудык.

Кроме того, она опровергла информацию о расколе в политсиле и узурпации власти со стороны руководства. Рудык отметила, что "Голос" активно привлекает сторонников, открывает новые региональные ячейки, а фракция эффективно работает в парламенте. Депутаты "Голоса" эффективно работают в местных и облсоветах, в частности на Львовщине, Черкасской и Киевской областях.

"Да, у нас есть вопросы по фракции, кроме манипулятивных выступлений коллег в парламенте нужно заметить, что в целом как фракция, мы чрезвычайно эффективны. Факты говорят сами за себя: это все пойдет, а результаты останутся. Останется судебная реформа, останутся кислородные станции, борьба за легализацию медицинского каннабиса, останется наша работа для малого бизнеса. То, ради чего пришли в парламент", - добавила Рудык.