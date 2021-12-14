Обновление Helsi: в приложение теперь можно загружать медицинские документы

"Все это множество скринов анализов, заключений врачей из разных больниц, назначений на бумажках, которые мы постоянно теряем или просто не можем найти в нужное время. Теперь можно их загрузить в приложение и просто показать врачу когда нужно - независимо от того работает врач с системой Helsi или нет", - говориться в сообщении.

Как это сделать:

Обновите приложение и откройте его;

Найдите раздел "Медицинские документы" в Медкарте;

Нажмите "Добавить документ".

Далее можно настроить доступ, указать название, выставить ему категорию.