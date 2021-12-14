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Обновление Helsi: в приложение теперь можно загружать медицинские документы

Автор: Иванна Шовкун

В Украине обновили систему Helsi. В личный профиль в приложении теперь самостоятельно можно загружать медицинские документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Helsi.me в Telegram.

"Все это множество скринов анализов, заключений врачей из разных больниц, назначений на бумажках, которые мы постоянно теряем или просто не можем найти в нужное время. Теперь можно их загрузить в приложение и просто показать врачу когда нужно - независимо от того работает врач с системой Helsi или нет", - говориться в сообщении.

Как это сделать:

  • Обновите приложение и откройте его;
  • Найдите раздел "Медицинские документы" в Медкарте;
  • Нажмите "Добавить документ".

Далее можно настроить доступ, указать название, выставить ему категорию.

Напомним, в приложении Helsi могут отсутствовать данные о вакцинации от коронавируса. Стало известно, что делать в таком случае.

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