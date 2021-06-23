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Обнаружен новый вид коронавируса Delta Plus. Он может быть устойчивым к вакцинам

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Нью-Дели, Среда 23 июня 2021 08:38
Обнаружен новый вид коронавируса Delta Plus. Он может быть устойчивым к вакцинам Фото: обнаружили "непальский" вид коронавируса Delta (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В 9 странах мира обнаружен штамм коронавируса Delta Plus, производный от Delta. Этот штамм может представлять большую опасность, чем оригинальный вирус, поскольку легче передается и устойчивее к вакцинам и иммунитету.

Об этом сообщает Hindustantimes.

Этот вариант вируса обнаружили в Великобритании, США, Японии, Китае, Португалии, Швейцарии, Польше, Индии, Непале и России.

Delta Plus внесен в список Всемирной организации здравоохранения как вариант, вызывающий особое беспокойство. Отмечается, что он устойчив к "коктейлю" моноклональных антител.

Этот штамм неофициально называли "непальским", поскольку он был обнаружен у 13 человек, путешествовавших из Непала в Японию. Однако неизвестно, действительно ли он появился в Непале.

Напомним, в Украине сейчас нет возможности самостоятельно выявлять "дельта" - штамм COVID.

Отметим, украинские ученые допустили стремительное распространение коронавируса "Дельта" в Украине.

Глава Минздрава рассказал, как Украина готовится к Индийскому штамму COVID.

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